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رياضة

عمرها 20 سنة فقط... سباحة جميلة جدّاً تعتزل بعد خسارتها في أولمبياد باريس

Lebanon 24
29-07-2024 | 05:22
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أعلنت السباحة لوانا ألونسو اعتزالها في سن العشرين بعد خسارتها في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وأعلنت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، التي لديها 309 آلاف متابع على "إنستغرام"، عن قرارها بشكل صادم على حسابها، بعدما ودعت المنافسات من الجولة الأولى في سباق 100 متر فراشة للسيدات.
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واحتلت نجمة باراغواي المركز السادس، وكانت تأخرة بفارق 0.24 ثانية عن الجورجية آنا نيزارادزه، وهو ما يعني أنها فقد بفارق ضئيل فرصة التأهل إلى نصف النهائي.

وقالت الحسناء بعد خسارتها: لقد أصبح الأمر رسميا، لقد اعتزلت السباحة، شكرا جزيلا لكم على الدعم، اعتذر للباراغواي.

وأضافت في مقابلة إعلامية لاحقة: أنا سعيدة بإنهاء مسيرتي في الألعاب الأولمبية، وكان هذا سباقي الأخير، لقد مارست السباحة لمدة طويلة، 18 عاما. (العربية)
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