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رياضة
شفاينشتايغر يُفكّر بالتوجّه لعالم التدريب
Lebanon 24
29-07-2024
|
07:18
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كشف باستيان شفاينشتايغر نجم منتخب ألمانيا السابق أنه يفكر بالاتجاه إلى عالم التدريب، وذلك بعد 5 سنوات من إعلانه اعتزال كرة القدم.
وأنهى شفاينشتايغر الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 2013 وكأس العالم 2014 مسيرته مع كرة القدم بالاعتزال في 2019. (العربية)
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باستيان شفاينشتايغر
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