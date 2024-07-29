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رياضة

شفاينشتايغر يُفكّر بالتوجّه لعالم التدريب

Lebanon 24
29-07-2024 | 07:18
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كشف باستيان شفاينشتايغر نجم منتخب ألمانيا السابق أنه يفكر بالاتجاه إلى عالم التدريب، وذلك بعد 5 سنوات من إعلانه اعتزال كرة القدم.

وأنهى شفاينشتايغر الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 2013 وكأس العالم 2014 مسيرته مع كرة القدم بالاعتزال في 2019. (العربية)
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باستيان شفاينشتايغر

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