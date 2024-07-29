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رياضة

متسابقة تعرّصت لحادث مُرعب في الأولمبياد.. طارت وارتطم رأسها بالأرض وهذا وضعها الصحيّ

Lebanon 24
29-07-2024 | 10:07
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تعرضت متسابقة الدراجات الفرنسية لوآنا ليكومت لحادث مروع خلال سباق الدراجات الجبلية في أولمبياد باريس 2024، اليوم الاثنين.

وطارت العداءة البالغة من العمر 24 عاما عاليا أثناء نزولها من المسار، وبدت ليكومت وكأنها فقدت وعيها مؤقتا بعد أن ارتطم رأسها بالأرض، ثم اصطدمت بها دراجتها أيضا.
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وهرع المضيفون والمسعفون لمساعدتها بينما كانت كاميرات التلفزيون تقطع بث الحادث المروع، ولم يتم عرض أي إعادة للحادث نظرا للقلق على سلامة الفرنسية.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أن إصابات ليكومت لا تبدو خطيرة كما كان يعتقد في البداية، وتم تصويرها وهي تبتسم بعد السباق مع الضمادات على ذراعها ووجها إلى جانب مدربها.

وقال مدربها للتلفزيون الفرنسي: ستتعافى وتعود أقوى.

وأوضحت تقارير فرنسية أن الدراجة الفرنسية فقدت الوعي للحظة، وأصيبت بصدمة في الرأس وإصابة طفيفة في الفكّ. (العربية)
 
 
 
 
 
 

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