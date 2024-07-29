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رياضة

فاران إلى كومو

Lebanon 24
29-07-2024 | 11:44
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ضم نادي كومو لكرة القدم مدافع منتخب فرنسا السابق رافايل فاران إلى صفوفه الأحد، وفقاً لما أعلن النادي العائد إلى دوري الدرجة الأولى في إيطاليا للمرة الأولى منذ 21 عاماً.
وانضم فاران (31 عاماً) إلى كومو بعقد لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم آخر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي في نهاية الموسم الماضي.
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وكتب كومو على موقعه الرسمي "يُعتبر فاران أحد أفضل اللاعبين في جيله، فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني و4 ألقاب دوري أبطال أوروبا خلال فترة لعبه مع ريال مدريد ". (بي إن سبورتس)
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