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رياضة

دجوكوفيتش يهزم نادال

Lebanon 24
29-07-2024 | 13:50
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تمكن الصربي نوفاك دجوكوفيتش من الفوز على الإسباني رافاييل نادال بمجموعتين دون رد الاثنين، حيث تأهل إلى الدور الثالث من منافسات فردي الرجال في مسابقة التنس ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وتأهل دجوكوفيتش جاء عقب تفوقه على نادال بمجموعتين دون رد (6-1) و(6-4).
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وحقق دجوكوفيتش، حامل لقب 24 بطولة كبرى، فوزه الـ31 على نادال، علماً أنهما التقيا أول مرة على ملاعب رولان غاروس الترابية أيضاً في عام 2006.

وكان دجوكوفيتش الأفضل بوضوح في المواجهة الستين، إذ بدأ المجموعة الأولى بكسر إرسال الإسباني البالغ 38 عاماً مرتين وفاز بالأشواط الخمسة الأولى ثم حسمها على إرساله 6-1.

وواصل الصربي أفضليته في الثانية حيث تقدم 4-0 بعد كسره إرسال منافسه في الشوطين الأول والثالث. (بي إن سبورتس)
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