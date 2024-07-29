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رياضة

نبأ غير سار لريال مدريد.. الإصابة تضرب هذا المدافع

Lebanon 24
29-07-2024 | 14:30
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تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، نبأ غير سار، خلال تمارين الفريق اليوم الإثنين، ضمن الجولة التحضيرية التي يخوضها الميرنجي في الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب الصحفي ماريو كورتيجانا بشبكة "ذا أتلتيك"، فإن المدافع خيسوس فاييخو، اضطر لترك التمرين اليوم.
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وأضاف: "فاييخو يعاني من مشاكل عضلية منذ الأسبوع الماضي، ولذلك تم استدعاء الشاب خوان مارتينيز".

وأوضح: "فاييخو لم يكمل آخر دورتين تدريبيتين مع الفريق قبل السفر للولايات المتحدة واليوم". (كووورة)
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