نونيز إلى الدوري السعودي؟

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كشفت وسائل إعلام برازيلية، أن نادي القادسية السعودي ينافس بورتو البرتغالي على الظفر بخدمات لاعب فريق غريميو، غوستافو نونيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وأوضحت المعلومات أن المحادثات مستمرة مع إدارة غريميو، ويُنتظر أن تصل العروض الرسمية في الأيام المقبلة، مع ترحيب إدارة النادي ببيع اللاعب، لا سيما أن الفريق يعتمد بصورة أساسية على المهاجم يفيرسون سوتيلدو. (winwin)