Advertisement

رياضة

نونيز إلى الدوري السعودي؟

Lebanon 24
29-07-2024 | 15:31
A-
A+
Doc-P-1228058-638578894926921924.png
Doc-P-1228058-638578894926921924.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت وسائل إعلام برازيلية، أن نادي القادسية السعودي ينافس بورتو البرتغالي على الظفر بخدمات لاعب فريق غريميو، غوستافو نونيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت المعلومات أن المحادثات مستمرة مع إدارة غريميو، ويُنتظر أن تصل العروض الرسمية في الأيام المقبلة، مع ترحيب إدارة النادي ببيع اللاعب، لا سيما أن الفريق يعتمد بصورة أساسية على المهاجم يفيرسون سوتيلدو. (winwin)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:54 | 2024-07-29
16:52 | 2024-07-29
14:30 | 2024-07-29
13:50 | 2024-07-29
11:44 | 2024-07-29
10:07 | 2024-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24