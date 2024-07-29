أولمبياد باريس.. منتخب قطر للكرة الطائرة الشاطئية إلى الدور الثاني

تمكن منتخب قطر للكرة الطائرة الشاطئية من التأهل إلى الدور الثاني بعد فوزه على منافسه منتخب السويد 2-1 في الظهور الثاني للأدعم ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الإثنين.

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وكان الثنائي القطري المكون من شريف يونس وأحمد تيجان استهل مشاركته في مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية بالفوز على نظيره الإيطالي صامويلي كوتافا وباولو نيكولاي بشوطين دون رد ضمن المجموعة الأولى.وفي الحديث عن مباراة السويد، الثنائي السويدي المكون من هالمان وهيلفيغ أخذ الفارق مبكراً في الشوط الأول بتسع نقاط لأربعة وهو ما سمح له بإنهائه 21 نقطة مقابل15.وفي الشوط الثاني، بادر الفريق السويدي بنفس السيناريو متقدماً بخمس نقاط لواحدة، غير أن المنتخب القطري عاد بقوة ليتقدم بسبع نقاط لستة فائزاً بالشوط 21 نقطة لـ19. (بي إن سبورتس)