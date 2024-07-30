Advertisement

رياضة

لقطة قلبت مواقع التواصل.. أنتونيلا تراقب هاتف ميسي كغيرها من النساء!

Lebanon 24
30-07-2024 | 00:25
A-
A+
Doc-P-1228137-638579216187066695.jpg
Doc-P-1228137-638579216187066695.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كغيرها من النساء، تحاول زوجة نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن تراقب هاتف زوجها، لمعرفة مع من يتواصل.
وقد رصدت عدسات الباباراتزي لقطة طريفة لأنتونيلا وهي تلقي نظرات من جانب عينها على هاتف زوجها، خلال جلوسهما على المدرجات لمشاهدة مباراة فريق إنتر ميامي ضد فريق بويبلا.

وظهرت أنتونيلا وهي تسترق النظر بتركيز على شاشة هاتف ميسي، الذي كان مشغولًا في تصفح بعض المواقع الإلكترونية.
 
 
Advertisement


في المقابل، تفاعل النشطاء بشكل كبير مع الصورة التي أشعلت التواصل، مشيرين إلى أن "النساء جميعهن متشابهات حتى وإن كان زوجها أفضل لاعب في التاريخ".

بينما حذر كثير من الرجال اللاعب الشهير، بالقول "احذر النساء محترفات في كشف الخيانة".

وحصدت اللقطة الموثقة من بث مباشر أكثر من 18 مليون مشاهدة، وأكثر من 10 آلاف تعليق.

وكانت تقارير أرجنتينية كشفت أن نجم منتخب التانغو، وأفضل لاعب في العالم، البالغ من العمر 37 عامًا، يخطط للانفصال عن زوجته أنتونيلا، 36 عامًَا، وذلك بعد قصة حب طويلة تكللت بإنجاب أبنائهما الثلاثة هم سيرو، تياغو، ماتيو.

كما أفادت بأن ميسي وأنتونيلا يمران بمشاكل زوجية لا يمكن حلُّها، ووصلا إلى طريق مسدود في علاقتهما ما دفعهما لاتخاذ قرار الانفصال، وهو ما لم يعلّق عليه أي من الزوجين حتى اللحظة. (العربية)

رياضة

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:31 | 2024-07-30
04:21 | 2024-07-30
01:30 | 2024-07-30
23:00 | 2024-07-29
16:54 | 2024-07-29
16:52 | 2024-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24