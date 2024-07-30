لقطة قلبت مواقع التواصل.. أنتونيلا تراقب هاتف ميسي كغيرها من النساء!

كغيرها من النساء، تحاول زوجة نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن تراقب هاتف زوجها، لمعرفة مع من يتواصل.

وقد رصدت عدسات الباباراتزي لقطة طريفة لأنتونيلا وهي تلقي نظرات من جانب عينها على هاتف زوجها، خلال جلوسهما على المدرجات لمشاهدة مباراة فريق إنتر ميامي ضد فريق بويبلا.



وظهرت أنتونيلا وهي تسترق النظر بتركيز على شاشة هاتف ميسي، الذي كان مشغولًا في تصفح بعض المواقع الإلكترونية.