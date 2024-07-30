مفاجأة من العيار الثقيل.. بطلة عربية مبارزة شاركت بالأولمبياد وهي حامل!

كشفت المصرية ندى حافظ عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعد انتهاء مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في باريس.

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وتغلبت حافظ (26 عاما)، التي تشارك في الأولمبياد للمرة الثالثة، على المصنفة العاشرة عالميا الأميركية إليزابيث تارتاكوفسكي 15 - 13، قبل أن تخسر 15 - 7 أمام الكورية الجنوبية جون هايونغ في دور الـ16 في باريس.وفي وقت لاحق، أعلنت المبارزة المصرية بعد تقديمها أداء طيبا، أنها كانت بالشهر السابع، وقالت إنها كانت فخورة ليس فقط بأدائها، بل لأنها شاركت في المنافسة وهي حامل في طفلها.وكتبت حافظ على حسابها بتطبيق إنستغرام: "ما يبدو لك كلاعبين على منصة التتويج كانا في الواقع ثلاثة! لقد كنت أنا ومنافسي وطفلي الذي لم يأتِ بعد إلى عالمنا! الفخر يملأ كياني بعد أن ضمنت مكاني في دور الـ16... كانت هذه الألعاب الأولمبية مختلفة. شاركت 3 مرات في الألعاب الأولمبية ولكن هذه المرة كنت أحمل ميدالية أولمبية صغيرة". (سكاي نيوز)