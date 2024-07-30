Advertisement

رياضة

تصرفت بطريقة "غير محترمة".. استبعاد سباحة برازيلية من الأولمبياد بعدما هربت مع زميلها

Lebanon 24
30-07-2024 | 05:31
A-
A+
Doc-P-1228238-638579396896663017.JPG
Doc-P-1228238-638579396896663017.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقرر ترحيل السباحة البرازيلية آنا فييرا إلى بلادها، واستبعادها من المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية في باريس، بعد زيارتها برج إيفل من دون الحصول على إذن بمغادرة قرية الرياضيين.

وأعلنت اللجنة الأولمبية البرازيلية أن فييرا غادرت القرية مع زميلها السباح غابرييل سانتوس بلا إذن يوم الجمعة الماضي.
Advertisement

أفادت تقارير بأن المسؤولين كشفوا قيام فييرا وزميلها بتلك الرحلة، بعدما نشر الثنائي صورا لهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتلقى سانتوس تحذيرا بينما تقرر استبعاد فييرا من الفريق، بعدما تصرفت "بطريقة غير محترمة وعدوانية" عندما تم مواجهتها بخطئها.

ونقلت وسائل إعلام برازيلية عن رئيس الاتحاد البرازيلي للسباحة غوستافو أوتسوكا قوله "نحن لسنا هنا من أجل المتعة أو قضاء عطلة. نحن هنا للعمل من أجل البرازيل، من أجل أكثر من 200 مليون دافع ضرائب يعملون من أجلنا".


 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:48 | 2024-07-30
04:21 | 2024-07-30
01:30 | 2024-07-30
00:25 | 2024-07-30
23:00 | 2024-07-29
16:54 | 2024-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24