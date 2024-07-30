تراجع عربي واضح.. أبرز المتوّجين في اليوم الثالث من أولمبياد باريس 2024

يتواصل حصد الذهب وتتواصل المنافسة المحتدمة بين الدولة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي انطلقت بشكل رسمي يوم الجمعة الماضي، من أجل تحقيق الميداليات المختلفة والإنجازات التاريخية.

وشهد اليوم الثالث من الأولمبياد الصيفية الجارية حاليًا، العديد من التتويجات في كل الرياضات الفردية على صعيد السيدات والرجال.

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وأحرزت اليابان ذهبية منافسات فرق الجمباز للرجال. أما في التنس فتغلب الصربي جوكوفيتش على الإسباني رافايل نادال بمجموعتين من دون مقابل في مباراة دامت أقل من ساعتين. وفي مسابقات الدرجات، احتفظ البريطاني توماس بيدكوك بذهبية سباق كروس كانتري (اختراق الضاحية) للدراجات الهوائية. كما أهدى الفرنسي نيكولا جيستان بلاده رابع ذهبية بعد حلوله أولا في منافسات التعرج الفردي في مسابقة الكانوي. أما في منافسات الفروسية فنجح الفارس الألماني ميكايل يونغ في حصد ذهبية المسابقة الكاملة للفردي في الفروسية للمرة الثالثة تواليًا، بعد تفوقه على كل من الأسترالي كريستوفر بورتون الحاصل على الميدالية الفضية والبريطانية لاورا كوليت صاحبة البرونزية.

إلى ذلك، أحرز الصيني لي هاو شنغ في الرماية ذهبية مسابقة بندقية هواء مضغوط 10 أمتار في الرماية، متفوقًا على السويدي فيكتور ليندغرين صاحب الفضية والكرواتي ميران ماريتشيتش المتوج بالبرونزية. وفي منافسات السباحة، ارتقى الروماني الشاب دافيد بوبوفيتشي إلى مستوى التوقعات وأحرز الميدالية الذهبية لسباق 200، مفتتحًا سجله الأولمبي في مشاركته الثانية. كذلك حصدت السباحة الكندية المراهقة سامر ماكنتوش أوّل ميدالية ذهبية لها في الألعاب الأولمبية، بعد تتويجها في سباق 400 م متنوّعة. وفي وزن أقل من 57 كيلو غرام بالجودو، أحرزت الكندية كريستا ديغوشي الذهبية. أما الفضية فذهبت للكورية الجنوبية ميمي هوه، والبرونزية للفرنسية سارة ليوني سيسيك، والبرونزية المكررة لليابانية هاروكا فوناكوبو.

كيف كان أداء العرب؟

استطاع العرب تحقيق ميداليتين حتى الآن في الأولمبياد، وذلك في منافسات السلاح، فكانت الميدالية الأولى من نصيب التونسي فارس فرجاني، أما الثانية، فحققها المصري محمد السيد.

وتأمل وفود البعثات العربية المشاركة في الأولمبياد في اقتناص المزيد من الميداليات خلال نسخة باريس 2024. لكن في اليوم الثالث، تراجع أداء الرياضيين العرب، اذ سجل الرياضيون الجزائريون فشلاً جماعياً، باستثناء الجدافة نهاد بن شادلي التي تأهلت إلى النهائي في اختصاص فردي وزن ثقيل.

لم تفشل الجزائر وحدها، بل مصر أيضًا غابت عن الميداليات وتراجع تصنيفها للمركز الـ 26 في جدول الترتيب، بعد أن ودعت المبارزة "الحامل" المصرية ندى حافظ أولمبياد باريس رغم بدايتها الموفقة في منافسات سلاح السيف وفوزها على الأميركية إليزابث تارتاكوفسكي في الدور الـ32، حيث اصطدمت في الدور الـ16 بالكورية الجنوبية جوين هايونغ التي تفوقت عليها. فيما خرج المبارزون الذكور من المنافسة أيضًا.

أما البعثة اللبنانية، فقد أقصي منها المبارز اللبناني فيليب واكيم من الدور الأول من منافسات سلاح الشيش فردي، عندما واجه لاعب منتخب الصين تايبيه، تونغ تشين، بينما ودّع لاعب التنس بنجامين حسن البطولة الأولمبية، عندما واجه المصنف 18 عالميًا الأرجنتيني سباستيان بايز، لكنه أفلح في الفوز لأول مرة في تاريخ المشاركة اللبنانية في الأولمبياد.

هذا وأقصي المصارع السوري حسن بيان من منافسات الجودو وزن أقل من 73 كيلوغراماً، حيث خرج من الدور الـ32 بهزيمته أمام النمساوي صامويل غاسنير، فيما أقصي المبارز الكويتي يوسف الشملان من منافسة سلاح السيف، عندما واجه الألماني ماتياس سابو في الدور الـ32 من المنافسات.

وهذا جدول ترتيب ميداليات اليوم الثالث في أولمبياد 2024:

اليابان: 6 ذهبيات وفضيتان و4 برونزيات

فرنسا: 5 ذهبيات و8 فضيات و3 برونزيات

الصين: 5 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتان

أستراليا: 5 ذهبيات و4 فضيات

كوريا الجنوبية: 5 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية

الولايات المتحدة: 3 ذهبيات و8 فضيات و9 برونزيات

بريطانيا: ذهبيتان و5 فضيات و3 فضيات

إيطاليا: ذهبيتان وفضيتان و3 برونزيات

كندا: ذهبيتان وفضية وبرونزيتان

ألمانيا: ذهبيتان

كازاخستان: ذهبية وبرونزيتان

جنوب أفريقيا: ذهبية وبرونزيتان

بلجيكا: ذهبية وبرونزية

هونغ كونغ: ذهبية وبرونزية

أوزبكستان: ذهبية

أذربيجان: ذهبية

رومانيا: ذهبية

البرازيل: فضية وبرونزيتان

السويد: فضية وبرونزيتان

فيجي: فضية

كوسوفو: فضية

منغوليا: فضية

بولندا: فضية

تونس: فضية

كرواتيا: برونزية

مصر: برونزية

إسبانيا: برونزية

المجر: برونزية

الهند: برونزية

مولدوفا: برونزية

المكسيك: برونزية

سويسرا: برونزية

