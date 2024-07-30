رسميا.. محمد النني يوقع مع الجزيرة الإماراتي

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أعلن نادي الجزيرة الإماراتي لكرة القدم، امس، رسميا تعاقده مع الدولي المصري محمد النني في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع فريق أرسنال الإنجليزي.ونشر الحساب الرسمي لنادي الجزيرة على موقع "إكس" مقطع فيديو لأهداف محمد النني، وعلق عليه قائلا:" حان الوقت.. النني جزراوي".وأتم محمد النني إجراءات انتقاله إلى نادي الجزيرة بعد انتهاء ارتباطه بفريق أرسنال الذي دافع عن ألوانه منذ كانون الثاني 2016.وقاد الدولي المصري منتخب بلاده الأولمبي، الثلاثاء، إلى الفوز على نظيره الإسباني (2-1)، وبالتالي التأهل إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة كرة القدم ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في فرنسا. (روسيا اليوم)