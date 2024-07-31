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رياضة

عناق أوكراني روسي في أولمبياد باريس 2024 (صورة)

Lebanon 24
31-07-2024 | 00:44
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شهدت النسخة الـ33 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، عناقا بين المبارزة الأوكرانية أولغا خارلان والروسية آنا باشتا، التي تمثل أذربيجان.

وأقدمت أولغا خارلان على مصافحة منافستها آنا باشتا واحتضانها بعد الفوز عليها في الدور ثمن النهائي لمسابقة المبارزة بسلاح السيف، ضمن فعاليات أولمبياد باريس 2024.
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وتمنت آنا باشتا، التي تمثل أذربيجان الآن في هذه الدورة، حظا سعيدا لمنافستها الأوكرانية، مشيرة إلى أنها تعرفها منذ فترة طويلة.
 
عناق أوكراني روسي في أولمبياد باريس 2024

ونقل موقع "Idman.biz" عن آنا باشتا قولها: "لا أستطيع القول إننا من أفضل الأصدقاء، لكننا نعرف بعضنا البعض. لدينا علاقة جيدة. وقد تعانقنا. دائما كنا ندعم بعضنا. أتمنى لها الفوز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية".

وحصلت أولغا خارلان على الميدالية البرونزية في نهاية المطاف. (روسيا اليوم)
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