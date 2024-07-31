عناق أوكراني روسي في أولمبياد باريس 2024 (صورة)

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شهدت النسخة الـ33 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، عناقا بين المبارزة الأوكرانية أولغا خارلان والروسية آنا باشتا، التي تمثل أذربيجان.وأقدمت أولغا خارلان على مصافحة منافستها آنا باشتا واحتضانها بعد الفوز عليها في الدور ثمن النهائي لمسابقة المبارزة بسلاح السيف، ضمن فعاليات أولمبياد باريس 2024.وتمنت آنا باشتا، التي تمثل أذربيجان الآن في هذه الدورة، حظا سعيدا لمنافستها الأوكرانية، مشيرة إلى أنها تعرفها منذ فترة طويلة.