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رياضة

أولمبياد باريس.. راي باسيل تخرج من مسابقة الرماية

Lebanon 24
31-07-2024 | 08:04
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 أخفقت الرامية الدولية راي باسيل في التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات الخاصة بمسابقة الرماية من الحفرة الأولمبية "تراب" للسيدات، في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.
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وحلت باسيل في المركز الـ 21، بعدما أصابت 114 طبقاً من مجموع 125.

وتوجهت باسيل بالشكر الى داعميها، وأبدت أسفها للجمهور الذي وضع ثقته بها، مع وعد بتكرار المحاولة وانتزاع ميدالية أولمبية منتظرة للبنان.

 
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