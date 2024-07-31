32
o
بيروت
34
o
طرابلس
32
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
28
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
أولمبياد باريس.. راي باسيل تخرج من مسابقة الرماية
Lebanon 24
31-07-2024
|
08:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أخفقت الرامية الدولية راي باسيل في التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات الخاصة بمسابقة الرماية من الحفرة الأولمبية "تراب" للسيدات، في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.
Advertisement
وحلت باسيل في المركز الـ 21، بعدما أصابت 114 طبقاً من مجموع 125.
وتوجهت باسيل بالشكر الى داعميها، وأبدت أسفها للجمهور الذي وضع ثقته بها، مع وعد بتكرار المحاولة وانتزاع ميدالية أولمبية منتظرة للبنان.
Advertisement
الأكثر قراءة
غارة على حارة حريك تستهدف قياديا في "حزب الله".. إسرائيل تُعلن انتهاء العملية وأميركا تعلّق
Lebanon 24
غارة على حارة حريك تستهدف قياديا في "حزب الله".. إسرائيل تُعلن انتهاء العملية وأميركا تعلّق
12:50 | 2024-07-30
30/07/2024 12:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعتداء على إعلامية و"طردها" من الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الإعتداء على إعلامية و"طردها" من الضاحية الجنوبية
13:27 | 2024-07-30
30/07/2024 01:27:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت عن قيادي "حزب الله" فؤاد شكر.. "كان موظفاً في الدولة"!
Lebanon 24
مفاجآت عن قيادي "حزب الله" فؤاد شكر.. "كان موظفاً في الدولة"!
05:17 | 2024-07-31
31/07/2024 05:17:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بصاروخ مباشر في مكان نومه.. اغتيال إسماعيل هنية في طهران!
Lebanon 24
بصاروخ مباشر في مكان نومه.. اغتيال إسماعيل هنية في طهران!
22:00 | 2024-07-30
30/07/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرد الإسرائيلي نُفّذ وانتهى.. إليكم بالتفاصيل ما حصل في حارة حريك
Lebanon 24
الرد الإسرائيلي نُفّذ وانتهى.. إليكم بالتفاصيل ما حصل في حارة حريك
14:59 | 2024-07-30
30/07/2024 02:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
06:06 | 2024-07-31
حصدت ميدالية برونزية.. كلّاس استقبل منتخبات التوتش رغبي
02:58 | 2024-07-31
مزيد من الفوضى في أولمبياد باريس.. فريق لكرة الماء يضطر لحمل سيارة لفتح الطريق (فيديو)
00:44 | 2024-07-31
عناق أوكراني روسي في أولمبياد باريس 2024 (صورة)
23:00 | 2024-07-30
رسميا.. محمد النني يوقع مع الجزيرة الإماراتي
11:28 | 2024-07-30
أولمبياد فرنسا.. مصر تتخطى إسبانيا وتتصدر مجموعتها
09:00 | 2024-07-30
مدرب نيوكاسل يحسم موقفه من قيادة إنكلترا
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
31/07/2024 17:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
31/07/2024 17:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
31/07/2024 17:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24