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رياضة

رافينيا.. إلى الدوري السعوديّ؟

Lebanon 24
31-07-2024 | 14:00
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حسم البرازيلي رافينيا لاعب فريق برشلونة، قراره النهائي بشأن عرض الانتقال إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذ رفض فكرة الانتقال في الوقت الحالي، وفضل مواصلة مسيرته بقميص برشلونة حيث يرتبط بعقد سار مع النادي الكتالوني حتى حزيران 2027.
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وأكدت تقارير إعلامية في وقتٍ سابق، رغبة نادي الهلال السعودي في التعاقد مع رافينيا بطلب من المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن هناك وسطاء تواصلوا مرة أخرى مع رافينيا هذا الأسبوع، لفهم مدى جاهزيته للانتقال إلى الدوري السعودي.

وأضاف: "كانت الإجابة واضحة مرة أخرى: رافينيا يريد البقاء في برشلونة، إنها أولويته". (روسيا اليوم)

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