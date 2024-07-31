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رياضة

السّعودية تتجهّز لـ"كأس العالم 2034".. ماذا ستقدم؟

Lebanon 24
31-07-2024 | 15:00
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قدّمت السعودية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ملف ترشح لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، بعد استكمال جميع التفاصيل والاشتراطات للملف.

وحمل الملف الذي تم تسليمه "للفيفا" في العاصمة الفرنسية باريس، الاثنين الماضي، شعار "معا ننمو".
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وتضمن الملف مخطط السعودية لاستضافة الحدث الكروي الأكبر حول العالم، إذ ستقام المباريات في 5 مدن رئيسية، وهي: العاصمة الرياض التي تضم وحدها 8 ملاعب، وجدة والخبر وأبها ونيوم، وتحتوي هذه المدن على 15 ملعبا متطورا، منها 11 ملعبا جديدا.

ومن بين ملاعب الرياض ملعب الملك سلمان الجديد، الذي يتسع لأكثر من 92 ألف متفرج ويستضيف، بحسب الملف، المباراتين الافتتاحية والنهائية، على أن يصبح الملعب الرئيس للمنتخب السعودي.

كذلك، يشير الملف إلى ملعب الأمير محمد بن سلمان في القدية الواقع على إحدى قمم جبل طويق، الذي سيتميز بتصميم مستقبلي مبتكر غير مسبوق، وملعب مدينة الملك فهد الرياضية، الذي يجري تطويره ورفع طاقته الاستيعابية لأكثر من 70 ألف متفرج. (روسيا اليوم)
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