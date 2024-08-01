سجل فيها كريم بنزيما.. مبارة انتهت بأسوأ طريقة ممكنة (فيديو)

انتهت مباراة الاتحاد السعودي الودية أمام نادي فارنسي بأسوأ طريقة ممكنة، بعد اشتباكات عنيفة وقعت قبل ثماني دقائق من نهاية اللقاء؛ مما أدى إلى قرار الحكم بعدم استكمال المواجهة، التي كانت تشهد تفوق الفريق البرتغالي بنتيجة 3-1 على ملعب ساو لويس.



وكان الاتحاد قد تقدم في النتيجة عند الدقيقة 12، عن طريق مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، وتعادل لأصحاب الأرض بوفيدا من ركلة جزاء عند الدقيقة 49، ثم أضاف توماني الهدف الثاني بعد مرور 8 دقائق، قبل أن يُسجل ماركو ماتياس الهدف الثالث مع الدقيقة 81.



وفي الدقيقة 82، دخل بلومي لاعب نادي فارنسي في خلاف مع لاعب الاتحاد فرحة الشمراني، وتبع ذلك دفع وعدوانية من قبل عدة لاعبين، وعلى إثر ما حدث، قام الحكم فا سانها بطرد كلا اللاعبين، كما أظهر البطاقة الصفراء أيضًا لأرتور خورخي.



وعندما بدت الأجواء أكثر هدوءًا، إلى النقطة التي كان من المتوقع أن تُستأنف فيها المباراة، اندفعت مجموعات من مشجعي الفريق البرتغالي نحو مقاعد الاحتياط الاتحادية، وحاولت الاشتباك مع اللاعبين، الذين غادروا مقاعدهم لتفادي الاحتكاك بالجمهور.

jogo AMISTOSO entre Farense e Ittihad teve cadeira voando pra torcida e um porradeiro sinistro



pic.twitter.com/hcvdn0qfw6 — Central do Arabão (@centraldoarabao) July 31, 202 Advertisement



ووفقًا لصحيفة "ojogo" البرتغالية، ألقى أحد لاعبي الاتحاد كرسيًا في اتجاه مسؤولي نادي فارنسي بالمدرجات؛ ليتسبب في إصابة مدير الفريق بيدرو غونسالفيس، وبعدها قام الحكم بإلغاء اللقاء.

من جانبه، أصدر نادي الاتحاد بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله صدور توجيه من البرتغالي دومينغوس أوليفيرا، الرئيس التنفيذي، بمراجعة الأحداث التي صاحبت المباراة، لاتخاذ قرارات بشأنها.



ووفقًا للبيان الصادر في ساعة مُبكرة من فجر الخميس، طمأن أوليفيرا الجماهير على سلامة جميع أفراد بعثة "العميد" وعودتهم إلى مقر السكن في مدينة فارو البرتغالية. (win win)