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رياضة

سباحة روسية تهدي ميدالية أولمبية لفرنسا.. ماذا قالت؟

Lebanon 24
01-08-2024 | 09:16
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منحت السباحة الروسية أناستاسيا كيربيتشنيكوفا الميدالية الفضية لسباق 1500 متر سباحة حرة، للمنتخب الفرنسي، وذلك ضمن فعاليات دور الألعاب الأولمبية الصيفة "باريس 2024".

واحتلت أناستاسيا كيربيتشنيكوفا، التي تمثل فرنسا منذ عام 2023، المركز الثاني، بعد الأمريكية كيتي ليديكي، بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الألمانية إيزابيل غوزهي.
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ونقلت صحيفة "سبورت إكسبريس" الرياضية الروسية، عن أناستاسيا كيربيتشنيكوفا قولها تعليقا على فوزها بالميدالية الفضية: "في بداية المسابقة، لم أكن أؤمن بأن ذلك ممكن. ليس لدي كلمات للتعبير. الميدالية الفضية.. اعتقدت أنه في أحسن الأحوال أستطيع الفوز بالميدالية البرونزية".

يذكر أن كيتي ليديكي توجت بالميدالية الذهبية برقم قياسي جديد، بعد أن قطعت مسافة السباق بزمن قدره (15:30,22) دقيقة، وهي الميدالية الذهبية الثامنة للسباحة الأميركية.
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