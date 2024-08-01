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رياضة

احتاجت لـ46 ثانية.. ملاكمة جزائرية تحقق هذا الإنجاز في أولمبياد باريس

Lebanon 24
01-08-2024 | 13:21
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لم ينتهِ النزال بين الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وخصمتها أنجيلا كاريني بشكل طبيعي الخميس في أولمبياد باريس، إذ انسحبت الإيطالية بعد 46 ثانية إثر لكمتين قويتين على رأسها من خليف التي أوقفت في بطولة العالم بسبب ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون لديها.
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وتأهلت اليوم الخميس خليف إلى ربع نهائي وزن أقل من 66 كلغ ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وفازت خليف على الإيطالية أنجيلا كاريني بطريقة مميزة وبسرعة كبيرة.
 
وجثت كاريني على ركبتيها باكية، فيما قال مدرّب إيطالي إنها تعرّضت لضربة قوية على أنفها. أعلن القرار الرسمي خسارتها بالانسحاب.(العربية)

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