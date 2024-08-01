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رياضة
خسارة صادمة.. السّباح ليون مارشان خارج أولمبياد باريس!
Lebanon 24
01-08-2024
|
23:00
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تعرض السباح الفرنسي المتألق، ليون مارشان، لصدمة قوية، بعد ساعات قليلة من إنجازه التاريخي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.
وقد سطر ليون مارشان التاريخ بتتويجه بميداليتين ذهبيتين في أولمبياد "باريس 2024"، ليصبح أول رياضي يحقق هذا الرقم الاستثنائي في الأولمبياد منذ 48 عاما.
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وتوج "القرش الفرنسي" بذهبية 200 متر فراشة، قبل أن يفوز بالذهب أيضا في سباق 200 متر سباحة على الصدر.
وكان السباح نفسه قد اقتنص الميدالية الذهبية في سباق 400 متر فردي متنوع للرجال أيضا في أولمبياد باريس.
لكن ليون مارشان تعرض للهزيمة في التصفيات المؤهلة لنصف نهائي سباق 200 متر فردي متنوع للرجال أمام البريطاني دنكان سكوت.
وعلقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على خسارة مارشان بقولها "اتضح أنه بشر في النهاية". (روسيا اليوم)
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