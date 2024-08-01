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رياضة

أولمبياد باريس.. جينغ تقصي شفيونتيك

Lebanon 24
01-08-2024 | 16:53
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حققت الصينية تشينوين جينغ مفاجأة كبيرة بإقصائها البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالمياً من نصف النهائي ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وحسمت الصينية المواجهة خلال ساعة و51 دقيقة بنتيجة 6-2 و7-5. (بي إن سبورتس)
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02/08/2024 08:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24

جينغ

شفيونتيك

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