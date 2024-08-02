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رياضة

نبأ حزين لعشاق هذا النادي.. وفاة أحد صناع معجزة البريميرليغ "بسلام في منزله"

Lebanon 24
02-08-2024 | 02:51
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تلقى أنصار نادي ليستر سيتي الإنكليزي نبأ حزينًا، بعد إعلان وفاة كريج شكسبير، المدير الفني السابق لفريق ليستر سيتي، عن عمر يناهز 60 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان.

كان شكسبير مساعدًا لكلاوديو رانييري في موسم 2015-2016، عندما صنع ليستر واحدة من أعظم معجزات كرة القدم على الإطلاق، بعدما توج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.
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وحل شكسبير محل رانييري كمدرب في شباط 2017، لكن بعد تعيينه بشكل دائم في حزيران من نفس العام، بعقد مدته 3 سنوات، تمت إقالته في تشرين الاول.

وعمل شكسبير أيضًا في وست بروميتش، هال سيتي، إيفرتون، واتفورد، أستون فيلا ونورويتش، وتولى منصب مساعد مدرب منتخب إنكلترا في عام 2016.

وجاء في بيان صدر نيابة عن عائلته عبر رابطة مديري الدوري الإنكليزي، أن شكسبير "توفي بسلام في منزله محاطًا بعائلته".
 
 
وأضاف: "في حين أن العائلة فخورة للغاية بإنجازاته الكروية كلاعب وكمدرب، بالنسبة لنا ولعائلته، فإنه سيظل دائمًا في المقام الأول زوجًا محبًا ومحبوبًا وأبًا وابنًا وأخًا وعمًا".

وتابع البيان: "الخسارة مدمرة لنا جميعًا، ونطلب منح الخصوصية في هذا الوقت العصيب للغاية، بينما نحاول التصالح مع فقدان شخص مميز للغاية والحزن عليه".
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