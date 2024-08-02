بالصور: لاعبة صينية تفوز بميدالية وبفتى أحلامها في أولمبياد باريس!

فازت الصينية هي زي، أمس الخميس، بالميدالية الفضية في مسابقة القفز من ارتفاع 3 أمتار، وبقلب صديقها الذي تقدم لها بعرض زواج على الهواء مباشرة.



وصعد تشين، والذي فاز بالميدالية البرونزية في منافسات الغوص المتزامن الأسبوع الماضي، إلى المسرح بعد حصول هي على الميدالية الفضية، وركع على ركبة واحدة وهو يحمل صندوقا أحمر يحتوي على خاتم ألماس.

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وبدا التأثر جليا على الحبيبين، بينما أعلنت هي البالغة من العمر 25 عاما، قبولها عرض تشين البالغ من العمر 30 عاما، وسط تصفيق الجمهور. وبدا التأثر جليا على الحبيبين، بينما أعلنت هي البالغة من العمر 25 عاما، قبولها عرض تشين البالغ من العمر 30 عاما، وسط تصفيق الجمهور.