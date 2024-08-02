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رياضة
بالصور: لاعبة صينية تفوز بميدالية وبفتى أحلامها في أولمبياد باريس!
Lebanon 24
02-08-2024
|
04:02
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فازت الصينية هي زي، أمس الخميس، بالميدالية الفضية في مسابقة القفز من ارتفاع 3 أمتار، وبقلب صديقها الذي تقدم لها بعرض زواج على الهواء مباشرة.
وصعد تشين، والذي فاز بالميدالية البرونزية في منافسات الغوص المتزامن الأسبوع الماضي، إلى المسرح بعد حصول هي على الميدالية الفضية، وركع على ركبة واحدة وهو يحمل صندوقا أحمر يحتوي على خاتم ألماس.
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وبدا التأثر جليا على الحبيبين، بينما أعلنت هي البالغة من العمر 25 عاما، قبولها عرض تشين البالغ من العمر 30 عاما، وسط تصفيق الجمهور.
وهذه هي الخطوبة الثانية خلال الألعاب الأولمبية لهذا العام، بعد أن قبلت لاعبة الرغبي البرازيلية إيزادورا سيرولو عرض الزواج من صديقتها خلال حفل توزيع الميداليات في أول مسابقة للرغبي السباعي الأسبوع الماضي. (روسيا اليوم)
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