Advertisement

رياضة

بالصور: لاعبة صينية تفوز بميدالية وبفتى أحلامها في أولمبياد باريس!

Lebanon 24
02-08-2024 | 04:02
A-
A+
Doc-P-1229559-638581942055676158.jpg
Doc-P-1229559-638581942055676158.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فازت الصينية هي زي، أمس الخميس، بالميدالية الفضية في مسابقة القفز من ارتفاع 3 أمتار، وبقلب صديقها الذي تقدم لها بعرض زواج على الهواء مباشرة.

وصعد تشين، والذي فاز بالميدالية البرونزية في منافسات الغوص المتزامن الأسبوع الماضي، إلى المسرح بعد حصول هي على الميدالية الفضية، وركع على ركبة واحدة وهو يحمل صندوقا أحمر يحتوي على خاتم ألماس.
Advertisement
 
لحظات مؤثرة.. لاعبة صينية تفوز بميدالية وبفتى أحلامها في أولمبياد باريس! (فيديو+ صور)


وبدا التأثر جليا على الحبيبين، بينما أعلنت هي البالغة من العمر 25 عاما، قبولها عرض تشين البالغ من العمر 30 عاما، وسط تصفيق الجمهور.
 
لحظات مؤثرة.. لاعبة صينية تفوز بميدالية وبفتى أحلامها في أولمبياد باريس! (فيديو+ صور)



وهذه هي الخطوبة الثانية خلال الألعاب الأولمبية لهذا العام، بعد أن قبلت لاعبة الرغبي البرازيلية إيزادورا سيرولو عرض الزواج من صديقتها خلال حفل توزيع الميداليات في أول مسابقة للرغبي السباعي الأسبوع الماضي. (روسيا اليوم)

رياضة

منوعات

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2024-08-02
02:51 | 2024-08-02
00:58 | 2024-08-02
23:00 | 2024-08-01
16:53 | 2024-08-01
14:36 | 2024-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24