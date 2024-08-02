الجودو.. آخر إماراتي يودع أولمبياد باريس 2024

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خرج لاعب المنتخب الإماراتي للجودو، عمر معروف، من دور الـ16 لمنافسات الجودو ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية 2024، المقامة حالية في فرنسا.وخسر عمر معروف أمام البطل الأولمبي الفرنسي تيدي رينر، في وزن فوق 100 كغم، بالإيبون في الوقت الذهبي، بعد التعادل في الوقت الأصلي للنزال.وكان عمر معروف قد استهل مشواره في أولمبياد "باريس 2024" بالفوزه على الجزائري محمد المهدي ليلي بالإيبون (10-0) في غضون دقيقة واحدة و39 ثانية فقط.وأصبح معروف آخر من ودع الدورة من المنتخب الإماراتي للجودو.وسبق أن ودع المنافسات كل من بشيرات خرودي ونارمند بيان وطلال شفيلي وظافر آرام.يذكر أن الميدالية الثانية والأخيرة للإمارات كانت في رياضة الجودو بأولمبياد "ريو 2016"، التي توج بها سيرجيو توما الذي فاز بالميدالية البرونزية في وزن 81 كغم.