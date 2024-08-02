ديوكوفيتش الى نهائي مسابقة كرة المضرب في أولمبياد باريس

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فاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش اليوم الجمعة على الإيطالي لورنزو موزيتي 6-4 و 6-2 في رولان غاروس، بالغاً بذلك نهائي مسابقة كرة المضرب في أولمبياد باريس.ويلاقي ديوكوفيتش في النهائي الإسباني كارلوس ألكاراز الفائز بسهولة على الكندي فيلكيس أوجيه-ألياسيم 6-1 و6-1، محاولاً احراز الذهبية الأولمبية الأولى في مسيرته الخارقة.