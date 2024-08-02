28
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ديوكوفيتش الى نهائي مسابقة كرة المضرب في أولمبياد باريس
Lebanon 24
02-08-2024
|
15:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش اليوم الجمعة على الإيطالي لورنزو موزيتي 6-4 و 6-2 في رولان غاروس، بالغاً بذلك نهائي مسابقة كرة المضرب في أولمبياد باريس.
ويلاقي ديوكوفيتش في النهائي الإسباني كارلوس ألكاراز الفائز بسهولة على الكندي فيلكيس أوجيه-ألياسيم 6-1 و6-1، محاولاً احراز الذهبية الأولمبية الأولى في مسيرته الخارقة.
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة
انقلاب عوني كبير
Lebanon 24
انقلاب عوني كبير
02:15 | 2024-08-02
02/08/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تبلغ "حزب الله" من تل أبيب؟ إعلام إسرائيليّ يكشف
Lebanon 24
ماذا تبلغ "حزب الله" من تل أبيب؟ إعلام إسرائيليّ يكشف
14:00 | 2024-08-02
02/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحيا حفلاً في سوريا... فنان لبنانيّ: "ما استوعبت يلي صار معي" (فيديو)
Lebanon 24
أحيا حفلاً في سوريا... فنان لبنانيّ: "ما استوعبت يلي صار معي" (فيديو)
09:44 | 2024-08-02
02/08/2024 09:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء مبنى في الضاحية الجنوبية من قاطنيه... شاهدوا بالصور ما جرى اليوم
Lebanon 24
إخلاء مبنى في الضاحية الجنوبية من قاطنيه... شاهدوا بالصور ما جرى اليوم
05:17 | 2024-08-02
02/08/2024 05:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
دبكة وتحية لبيروت والجنوب: "مياس" تُبهر العالم من جديد بحفلها الأول في لبنان.. شاهدوا الإبداع!
Lebanon 24
دبكة وتحية لبيروت والجنوب: "مياس" تُبهر العالم من جديد بحفلها الأول في لبنان.. شاهدوا الإبداع!
01:30 | 2024-08-02
02/08/2024 01:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:20 | 2024-08-02
الجودو.. آخر إماراتي يودع أولمبياد باريس 2024
04:30 | 2024-08-02
فرنسا بموقف محرج.. السرقة تجتاح القرية الأولمبية وتطال المنتخبات والبعثات المشاركة وحتى الضيوف!
04:02 | 2024-08-02
بالصور: لاعبة صينية تفوز بميدالية وبفتى أحلامها في أولمبياد باريس!
02:51 | 2024-08-02
نبأ حزين لعشاق هذا النادي.. وفاة أحد صناع معجزة البريميرليغ "بسلام في منزله"
00:58 | 2024-08-02
رونالدو يعلق على ملف ترشيح السعودية لاستضافة مونديال 2034.. وينشر هذا الفيديو
23:00 | 2024-08-01
خسارة صادمة.. السّباح ليون مارشان خارج أولمبياد باريس!
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
03/08/2024 02:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
03/08/2024 02:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
03/08/2024 02:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24