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رياضة

ليون مارشان يحصد ذهبيته الرابعة في أولمبياد باريس

Lebanon 24
02-08-2024 | 23:00
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فاز الفرنسي ليون مارشان بذهبيته الرابعة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس بعدما حقق المركز الأول في سباق 200 م متنوعة الجمعة ضمن منافسات السباحة.


وقطع مارشان 400 م متنوعة الأحد الماضي و200 م فراشة و200 م صدراً الأربعاء، مسافة السباق بزمن 1:54.06 دقيقة، متقدماً على البريطاني دنكن سكوت والصيني وانغ شون حامل اللقب.
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