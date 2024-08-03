31
o
بيروت
35
o
طرابلس
32
o
صور
32
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
قبل انطلاقة الموسم الجديد.. مدرب ليفربول يطلب ترتيب اجتماع مع صلاح
Lebanon 24
03-08-2024
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالب الاسكتلندي آلي ماكويست مدرب ليفرول آرني سلوت على ترتيب اجتماع مع النجم المصري محمد صلاح لتحديد مستقبله في "آنفيلد" قبل انطلاقة الموسم الجديد.
ومن المقرر أن ينتهي عقد الجناح المصري في الصيف المقبل، وحال لم يتمكن النادي الإنكليزي من تمديد عقده فسيغادر في صفقة انتقال مجانية.
Advertisement
وسيكون صلاح أيضا حرا في التفاوض مع أي ناد اعتبارا من كانون الثاني المقبل، مما يترك ليفربول في معضلة حول إذا كان سيبيعه هذا الصيف أو يخاطر بخسارته مجانا نهاية الموسم.
وطلب نجم الكرة الاسكتلندية آلي ماكويست فتح محادثات مع صلاح، وفي حديثه لـ "توك سبورت"، قال: سيعرف ليفربول في عضون 90 ثانية ما إذا كان اللاعب البالغ من العمر "32 عاما" يفكر في الخروج.
وتابع: "لو كنت مكان سلوت، كنت سأجلس مع محمد صلاح، وأكتشف ما يدور في رأسه وما إذا كان سعيدا في ليفربول".
وأضاف: "عليك أن تحصل على رد منه وأن تكتشف بالضبط أين هو ذهنيا، لأنه إذا لم يكن سعيدا، الأمر بسيط، إذا لم يكن ملتزما 100% بالمضي قدما مع النادي والمدرب الجديد، على ليفربول أن يستغل ذلك".
وقال ماكويست: "كنت أتمنى أن يقول إنه يحب المكان الذي هو فيه، ويمكنه أن يرى نفسه في "آنفيلد" للعاملين أو الثلاثة أعوام المقبلة، ربما كان مستواه عادياً بعض الشيء في الموسم الماضي، لكنه لا يزال يسجل الكثير من الأهداف". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أحيا حفلاً في سوريا... فنان لبنانيّ: "ما استوعبت يلي صار معي" (فيديو)
Lebanon 24
أحيا حفلاً في سوريا... فنان لبنانيّ: "ما استوعبت يلي صار معي" (فيديو)
09:44 | 2024-08-02
02/08/2024 09:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تبلغ "حزب الله" من تل أبيب؟ إعلام إسرائيليّ يكشف
Lebanon 24
ماذا تبلغ "حزب الله" من تل أبيب؟ إعلام إسرائيليّ يكشف
14:00 | 2024-08-02
02/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء مبنى في الضاحية الجنوبية من قاطنيه... شاهدوا بالصور ما جرى اليوم
Lebanon 24
إخلاء مبنى في الضاحية الجنوبية من قاطنيه... شاهدوا بالصور ما جرى اليوم
05:17 | 2024-08-02
02/08/2024 05:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من إدارة المطار.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من إدارة المطار.. ماذا فيه؟
15:46 | 2024-08-02
02/08/2024 03:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لسكان صيدا.. هذا الخبر يهمّكم
Lebanon 24
لسكان صيدا.. هذا الخبر يهمّكم
13:01 | 2024-08-02
02/08/2024 01:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:30 | 2024-08-03
ليلة عربية مميّزة.. هذا ما فعلته المغرب ومصر في أولمبياد باريس!
04:00 | 2024-08-03
الملعب تحوّل إلى ساحة قتال.. اتحاد جدة السعودي يعاقب لاعبيه (فيديو)
03:00 | 2024-08-03
للمرة الأولى في تاريخه.. المغرب إلى نصف نهائي أولمبياد باريس
23:00 | 2024-08-02
ليون مارشان يحصد ذهبيته الرابعة في أولمبياد باريس
15:25 | 2024-08-02
ديوكوفيتش الى نهائي مسابقة كرة المضرب في أولمبياد باريس
09:20 | 2024-08-02
الجودو.. آخر إماراتي يودع أولمبياد باريس 2024
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
03/08/2024 12:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
03/08/2024 12:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
03/08/2024 12:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24