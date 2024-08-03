قبل انطلاقة الموسم الجديد.. مدرب ليفربول يطلب ترتيب اجتماع مع صلاح

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طالب الاسكتلندي آلي ماكويست مدرب ليفرول آرني سلوت على ترتيب اجتماع مع النجم المصري محمد صلاح لتحديد مستقبله في "آنفيلد" قبل انطلاقة الموسم الجديد.ومن المقرر أن ينتهي عقد الجناح المصري في الصيف المقبل، وحال لم يتمكن النادي الإنكليزي من تمديد عقده فسيغادر في صفقة انتقال مجانية.وسيكون صلاح أيضا حرا في التفاوض مع أي ناد اعتبارا من كانون الثاني المقبل، مما يترك ليفربول في معضلة حول إذا كان سيبيعه هذا الصيف أو يخاطر بخسارته مجانا نهاية الموسم.وطلب نجم الكرة الاسكتلندية آلي ماكويست فتح محادثات مع صلاح، وفي حديثه لـ "توك سبورت"، قال: سيعرف ليفربول في عضون 90 ثانية ما إذا كان اللاعب البالغ من العمر "32 عاما" يفكر في الخروج.وتابع: "لو كنت مكان سلوت، كنت سأجلس مع محمد صلاح، وأكتشف ما يدور في رأسه وما إذا كان سعيدا في ليفربول".وأضاف: "عليك أن تحصل على رد منه وأن تكتشف بالضبط أين هو ذهنيا، لأنه إذا لم يكن سعيدا، الأمر بسيط، إذا لم يكن ملتزما 100% بالمضي قدما مع النادي والمدرب الجديد، على ليفربول أن يستغل ذلك".وقال ماكويست: "كنت أتمنى أن يقول إنه يحب المكان الذي هو فيه، ويمكنه أن يرى نفسه في "آنفيلد" للعاملين أو الثلاثة أعوام المقبلة، ربما كان مستواه عادياً بعض الشيء في الموسم الماضي، لكنه لا يزال يسجل الكثير من الأهداف". (العربية)