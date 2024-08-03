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رياضة

الملعب تحوّل إلى ساحة قتال.. اتحاد جدة السعودي يعاقب لاعبيه (فيديو)

Lebanon 24
03-08-2024 | 04:00
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فرض نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم عقوبات انضباطية على لاعبيه بسبب أحداث مباراته الودية أمام فريق فارينزي البرتغالي، يوم الأربعاء الماضي، في مدينة فارو البرتغالية.

وتحول ملعب "ساو لويس" بمدينة فارو البرتغالية، إلى ساحة قتال واشتباكات بين لاعبي الفريقين، مما أجبر حكم الساحة على إنهائها قبل الوقت الأصلي.
 
 
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وأصدرت إدارة الاتحاد قرارا بمعاقبة اللاعبين ماليا وفقا للائحة الداخلية للنادي، وذلك بسبب المظهر المسيء الذي شهده ملعب المباراة، وفق ما أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية.

وأوضحت الصحيفة أيضا أن الجهاز الفني وضع برنامجا خاصا لمدة 5 أيام للاعبين اثنين بالفريق، قبل العودة للانضمام للتدريبات الجماعية من جديد.

ولم يتم ذكر الثنائي المبعد من الاتحاد، إلا أن القرار يعد تأديبيا بسبب أحداث مباراة فارينزي الودية.(روسيا اليوم)



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