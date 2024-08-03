ليلة عربية مميّزة.. هذا ما فعلته المغرب ومصر في أولمبياد باريس!

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صنعت مصر والمغرب الحدث، ضمن ربع نهائي منافسة كرة القدم في الألعاب الأولمبية باريس 2024.النجاح العربي، بدأ بمواجهة منتخب "أسود الأطلس" الأولمبي للرجال تحت 23 سنة، لنظيره الأميركي، في ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس. فقد استطاع المغرب أن يكتب التاريخ مجددًا ويحجز أولى البطاقات المؤهلة إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم للرجال، بعد فوزه الكبير على أميركا ( 4-0). وبات المغرب أول فريق عربي يتأهل إلى نصف نهائي الأولمبياد، منذ أن فعلها منتخب العراق في دورة أثينا 2004؛ حيث حصل "أسود الرافدين" آنذاك على المركز الرابع.ونجح رفاق أشرف حكيمي خلال مشاركتهم السابعة في منافسة كرة القدم ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية، ببلوغ نصف النهائي للمرّة الأولى في تاريخهم. كما يطمح المنتخب الأولمبي إلى تحقيق أفضل من المركز الرابع، من خلال التتويج بميدالية على الأقل أو التتويج باللقب للمرّة الأولى في تاريخه والثالثة في تاريخ القارة السمراء، بعد نيجيريا عام 1996 والكاميرون عام 2000.أما مصر فهي أيضًا حققت نجاحًا للعرب بعد المغرب. اذ عاد منتخب "الفراعنة" الأولمبي للرجال تحت 23 سنة، من بعيد وحجز بطاقته بصعوبة في نصف نهائي كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس، بفوزه على الباراغواي 5 - 4 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1 - 1)، ليتأهل للمرّة الثالثة في تاريخه بعد 60 عاماً، حيث أنهى نسختي 1928 و1964 في المركز الرابع.وبعد هذه الليلة العربية المميزة، سيلتقي منتخب مصر في نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية 2024، صاحب الأرض منتخب فرنسا، الذي أكمل عقد المتأهلين للدور نصف النهائي بفوزه الصعب على الأرجنتين (1-0) الذي فشل هو الآخر في المرور لنصف النهائي للمرّة الثالثة تواليًا، حيث توقفت مسيرته في آخر نسختين عند دور المجموعات، منذ تتويجه بالذهبية مرتين متتاليتين في 2004 بآثينا، ثم 2008 في بكين. بينما يلتقي المغرب مع إسبانيا في المباراة الثانية من المربع الذهبي.وهذا إنجاز تاريخي أن يكون فريقان عربيان في المربع الذهبي. وبالتالي، ضمن العرب ميدالية "على الأقل" في منافسات كرة القدم خلال النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية 2024؛ فلو خسر منتخبا مصر والمغرب مثلًا في نصف النهائي، سيتقابلا ضد بعضهما بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وهُنا سيحصل أحدهما على "البرونزية".