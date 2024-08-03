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رياضة

الجزائر تشتكي منافسة إيمان خليف المقبلة.. نشرت "صورة وحش"!

Lebanon 24
03-08-2024 | 08:54
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تقدمت اللجنة الأولمبية الجزائرية بشكوى رسمية ضد الملاكمة الهنغارية لوكا هاموري التي ستنافس إيمان خليف، بسبب منشورات وصفت بالعنصرية.

ونشرت هاموري صورة على حسابها على إنستغرام، لامرأة تباري "وحشا" بالملاكمة، في إشارة إلى إيمان خليف.
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وستواجه هاموري خليف في نزال ربع النهائي بوزن 66 كغ، مساء السبت، ضمن منافسات الملاكمة في أولمبياد باريس 2024.

وقالت الملاكمة الهنغارية على حسابها الشخصي: "سوف أقاتل رجلا، إيمان خليف رجل. في عام 2023 تم استبعاده. سأضع حياتي في خطر".
 
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