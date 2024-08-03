28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
21
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
في أولمبياد باريس.. فوز جديد للجزائرية إيمان خليف يقربها من الذهب
Lebanon 24
03-08-2024
|
12:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
فازت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، في نزالها السبت، ضمن الألعاب الأولمبية في باريس، لتضمن للجزائر أول ميدالية وتتأهل إلى نصف نهائي وسط جدل كبير حول "جنسها".
وانتصرت خليف على المجرية آنا لوكا هاموري (23 عاما) بالنقاط في ربع نهائي وزن 66 كلغ في خطوة كبيرة نحو حلمها بالميدالية الذهبية للملاكمة.
Advertisement
ووقعت الملاكة ضحية جدلية كبيرة حول هويتها الجنسية، وباتت خليف في زوبعة من الاتهامات شكّكت بأهليتها في المشاركة، بعد إيقافها في بطولة العالم العام الماضي من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة والسماح لها بالمشاركة في الألعاب من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
ومنذ فوزها على الإيطالية أنجيلا كاريني التي انسحبت بعد 46 ثانية، تعرّضت خليف (25 عاماً) للتشكيك في جنسها حتى من قبل رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب.
ودافعت اللجنة الأولمبية الجزائرية عن رياضيتها المرشّحة للفوز بالذهب وأدانت "التصرّف غير الأخلاقي" لبعض وسائل الإعلام الأجنبية، لكن أكبر المدافعين عنها يظل والدها الذي أصبح أكبر مشجع لها بعدما كاد يحرمها من ممارسة الملاكمة باعتبارها رياضة الرجال.
وكان الاتحاد الدولي للملاكمة استبعدها من المشاركة بسبب ارتفاع "مستويات هرمون التستوستيرون" وفقاً لملفها الشخصي على نظام معلومات أولمبياد باريس 2024.
لكن الاتحاد الدولي للملاكمة الموقوف من اللجنة الأولمبية الدولية قال الأربعاء إنها أوقفت "لعدم تلبية معايير الأهلية... لم تخضع الرياضيات لفحص تستوستيرون، لكن لاختبار منفصل ومعترف به تبقى تفاصيله سرّية". (الحرة)
Advertisement
الأكثر قراءة
"جنت شو عبيصير معا؟".. باميلا الكيك تُثير الجدل بآخر إطلالة لها والجمهور يُهاجمها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جنت شو عبيصير معا؟".. باميلا الكيك تُثير الجدل بآخر إطلالة لها والجمهور يُهاجمها شاهدوا الفيديو
00:33 | 2024-08-03
03/08/2024 12:33:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"استغفر الله".. زوجة بطل مسلسل "لعبة حب" السوري بإطلالة جريئة والجمهور ينتقدها شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
"استغفر الله".. زوجة بطل مسلسل "لعبة حب" السوري بإطلالة جريئة والجمهور ينتقدها شاهدوا كيف بدت (صور)
02:39 | 2024-08-03
03/08/2024 02:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من إدارة المطار.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من إدارة المطار.. ماذا فيه؟
15:46 | 2024-08-02
02/08/2024 03:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت وهي تجلس على إحدى السيارات.. شاهدوا ماذا فعلت راقصة لبنانية شهيرة (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي تجلس على إحدى السيارات.. شاهدوا ماذا فعلت راقصة لبنانية شهيرة (فيديو)
02:36 | 2024-08-03
03/08/2024 02:36:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مهنة تنشط بين لبنان وسوريا.. وأرباحها جيّدة
Lebanon 24
مهنة تنشط بين لبنان وسوريا.. وأرباحها جيّدة
02:15 | 2024-08-03
03/08/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:54 | 2024-08-03
الجزائر تشتكي منافسة إيمان خليف المقبلة.. نشرت "صورة وحش"!
06:51 | 2024-08-03
التركي يوسف ديكيتش.. كيف أصبح بطل الرماية البسيط أشهر رجل بالعالم؟
04:30 | 2024-08-03
ليلة عربية مميّزة.. هذا ما فعلته المغرب ومصر في أولمبياد باريس!
04:00 | 2024-08-03
الملعب تحوّل إلى ساحة قتال.. اتحاد جدة السعودي يعاقب لاعبيه (فيديو)
03:00 | 2024-08-03
للمرة الأولى في تاريخه.. المغرب إلى نصف نهائي أولمبياد باريس
01:00 | 2024-08-03
قبل انطلاقة الموسم الجديد.. مدرب ليفربول يطلب ترتيب اجتماع مع صلاح
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
03/08/2024 21:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
03/08/2024 21:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
03/08/2024 21:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24