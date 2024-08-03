بالدموع.. الملاكمة الجزائرية خليف: فخورة بأنوثتي!

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عبرت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، عن فخرها بالإنجاز الذي حققته في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.وتغلبت خليف، على المجرية آنا لوكان هاموري بإجماع القضاة في دور الثمانية في وزن أقل من 66 كيلوغراما، يوم السبت، لتضمن لبلادها أول ميدالية في النسخة الحالية من الأولمبياد.وقالت خليف، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): قلت لكم إنني جئت لتحقيق الحلم الأولمبي، وتحقق هذا الحلم، ليعلم العالم كله أنني عانيت كثيرا من أجل هذه اللحظة التاريخية، إنه حلم طويل وطويل.وأضافت: أنا فخورة بهذا الإنجاز، وبأنوثتي وبتشريفي للعلم الجزائري. قضيتي قضية شرف، هو فوز كل الجزائريين وكل العرب وكل من ساندني من كل العالم.وتابعت: الآن سأركز على ما هو مقبل، وأهمها أنني سأعمل على نيل الميدالية الذهبية من أجل مواصلة الحلم، الأكيد أن المهمة لن تكون سهلة، لكن لدي الرغبة والحافز لتحقيق هذا الهدف".