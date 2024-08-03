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رياضة

لماذا فشل هازارد مع ريال مدريد؟ إليكم السبب الحقيقي

Lebanon 24
03-08-2024 | 23:00
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كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن أسباب عدم نجاح تجربة إدين هازارد مع النادي الملكي.

وكان هازارد قد انتقل إلى ريال مدريد من تشيلسي وهو في قمة عطائه في صيف 2019، لكنه لم يقترب أبدًا من أفضل مستوياته طوال 4 سنوات مع الميرنغي، حيث عانى خلالها من إصابات عديدة.
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وسُئل أنشيلوتي خلال استضافته في البودكاست الخاص بلاعب تشيلسي السابق أوبي ميكيل، عن سبب فشل هازارد مع ريال مدريد، فعلق: "إيدن رجل رائع، كانت لديه علاقة جيدة مع الجميع".

ولم ينكر أنشيلوتي ما قاله أوبي ميكيل حول أن "هازارد لم يكن من لاعبي كرة القدم الذين يحبون التدريب"، لكنه حاول الوصول إلى جوهر المشكلة، فقال: "نعم، لم يكن يحب التدريب، لكن عندما تلعب كل 3 أيام، ليس من المهم أن تتدرب بجد، أنت غير قادر حتى على التدريب بكثافة عالية، في الواقع يتعين عليك التدريب بكثافة، عندما لا تلعب".

وأضاف: "هازارد واجه صعوبة في التكيف مع حالة الاضطرار إلى المنافسة للحصول على مكان في التشكيل الأساسي، بعد مواسم عديدة كان محرك فريقه، أعتقد أن مشكلة هازارد كانت الإصابات، لكن أيضًا حقيقة أنه واجه صعوبة في المنافسة".

وختم: "عندما تكون في ريال مدريد وتعاني من إصابة، عليك أن تعود وتتدرب بكثافة عالية عندما لا تلعب، من أجل المنافسة على مركزك مرة أخرى، لأنه إذا كنت لا تلعب فهناك شخص آخر يلعب، وقد واجه صعوبة في المنافسة للقتال من أجل اللعب".(جول)
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