نيدوروسيك يفوز بالميدالية البرونزية

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حصل لاعب الجمباز الأميركي ستيفن نيدوروسيك، على ميداليته الثانية في أولمبياد باريس يوم السبت، حيث حصل على الميدالية البرونزية في هذا الحدث.وسجل نيدوروسيك 15.300 نقطة ليحتل المركز الثالث على منصة التتويج خلف بطل العالم مرتين ريس ماكليناجان الذي انتزع الذهب والميدالية الأولى لإيرلندا في الجمباز الأوليمبي.وحصل ناريمان كوربانوف من كازاخستان على الميدالية الفضية برصيد 15.433 نقطة. (ESPN)