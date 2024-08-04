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رياضة

كرة السلة للسيدات.. بلجيكا تخطف فوزًا ثمينًا في أولمبياد "باريس 2024"

Lebanon 24
04-08-2024 | 10:10
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حقق المنتخب البلجيكي "المعجزة" الأحد في أولمبياد باريس حين فاز على نظيره الياباني وصيف البطل بفارق 27 نقطة 85-58، ما ضمن له التأهل للمرة الثانية في ثاني مشاركة له إلى ربع نهائي مسابقة كرة السلة للسيدات.
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ودخل المنتخب البلجيكي الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة وفي رصيده نقطتين بعد خسارته مباراتيه الأوليين أمام ألمانيا 69-83 والولايات المتحدة حاملة اللقب 74-87، ما جعله مطالباً بالفوز على اليابان بنتيجة كبيرة من أجل تعويض سجله السلبي في فارق النقاط المسجلة والتي دخلت سلته (-27).

وبفضل 30 نقطة مع 11 متابعة من المتألقة إيما ميسيمان التي دخلت تاريخ سلة السيدات كأول لاعبة في الألعاب الأولمبية تسجل 20 نقطة أو أكثر لست مباريات متتالية في سلسلة بدأت في أولمبياد طوكيو قبل ثلاثة أعوام، تحقق هذا الأمر وبات رصيد البلجيكيات في ميزان النقاط المسجلة والتي دخلت سلتهن صفر، ما سمح لهن بضمان التأهل بين أفضل منتخبين في المركز الثالث ضمن المجموعات الثلاث. (بي إن سبورتس)

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