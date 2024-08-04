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رياضة
منتخب مصر لكرة اليد يهزم الأرجنتين فى أولمبياد باريس
Lebanon 24
04-08-2024
|
23:00
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واصل المنتخب المصري لكرة اليد، تألقه في أولمبياد باريس 2024، وحقق انتصاره الثالث في المجموعة، على نظيره الأرجنتيني، الأحد.
وفاز المنتخب المصري بنتيجة 34-27 على الأرجنتين، ليؤكد مكانه في المركز الثاني في المجموعة الحديدية، خلال منافسات كرة اليد في الأولمبياد.
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وبذلك أنهى المنتخب المصري دور المجموعات، بثلاثة انتصارات على هنغاريا والنرويج والأرجنتين، وتعادل أمام فرنسا، وهزيمة أمام الدنمارك.
وتأهل المنتخب المصري لربع النهائي، حيث سيواجه ألمانيا أو سلوفينيا في الدور المقبل.
(سكاي نيوز)
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