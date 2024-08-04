فينك يحطم الرقم العالمي في طريقه إلى ذهبية 1500 متر حرة بأولمبياد باريس

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حطّم السبّاح الأميركي بوبي فينك الرقم القياسي العالمي في سباق 1500 متر، في طريقه إلى احتفاظه باللقب، الأحد، بأولمبياد باريس.ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، سجّل فينك 14:30.67 دقيقة، ماحياً الرقم السابق للصيني سون يانغ (14:31.02 د) في لندن عام 2012، ليتفوّق على الإيطالي غريغوريو بالترينييري (14:34.55 د)، والآيرلندي دانيال ويفن بطل 800 متر (حرّة) الثلاثاء (14:39.63 د)، فيما حلّ التونسي أحمد الجوادي في المركز السادس.وهذه الذهبية الثالثة لابن الرابعة والعشرين في الأولمبياد، بعد تتويجه في طوكيو صيف 2021، بذهبيتَي 800 و1500 متر (حرّة).وتصدّر فينك السباق منذ البداية حتى النهاية أمام بالترينييري، فيما حاول الجوادي البقاء وراء فينك نجم سباق 800 متر.(الشرق الأوسط)