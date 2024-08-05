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رياضة

مشهد لا يصدق.. بطل ذهب باريس 2024 ينام في الشارع والسبب؟

Lebanon 24
05-08-2024 | 00:39
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ينام السباح الإيطالي توماس سيكون، في شوارع العاصمة الفرنسية، بعد أيام من حصوله على الميدالية الذهبية في سباق 100 متر ظهر، بأولمبياد باريس 2024.

وقد التقط لاعب التجديف السعودي حسين على رضا، مقطع فيديو للبطل الإيطالي وهو نائمًا في أحد حدائق باريس، بعد شكواه من سوء القرية الأولمبية التي تستضيف الرياضيين في أولمبياد 2024.
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن سيكون، اشتكى من غرف القرية الأولمبية بسبب عدم وجود مكيف هواء، بالإضافة إلى قلة جودة الأسرة وكم هي غير مريحة، مما دفعه إلى أخذ قيلولة في الهواء الطلق في إحدى حدائق القرية الأولمبية.
 
وكان السباح الإيطالي، قد خرج في تصريحات صحفية هاجم فيها تنظيم الأولمبياد، وقال: "لا يوجد تكييف في القرية الأولمبية، الجو حار والطعام سيء، هذا ليس عذرًا لشيء ولكن هذا سرد لما قد لا يعرفه الجميع".

جدير بالذكر أن السباح الإيطالي، قد فشل في التأهل إلى نهائي سباق 200 متر ظهر، قبل أيام وكشف أنه لم يتمكن من الوصول للنهائي بسبب أنه كان متعبًا من ظروف الحياة في القرية الأولمبية. (جول)
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