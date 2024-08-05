"مهووسة به".. عشيقة لاعب شهير تستعين بـ "جاسوسة" لتدمير زواجه!

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كشفت جارة كايل ووكر، لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إنكلترا، تورطها في عداوته بسبب عشيقته السابقة لورين غودمان.وكانت ياسمين ديفيد، 51 عاما"، على خلاف بالفعل مع ظهير إنكلترا بسبب مساحة أرض مشتركة بين الجارين، قبل أن تصبح صديقة لعشيقته السابقة. لكنها شعرت بالقلق عندما طلبت منها لورين، والدة اثنين من أطفال ووكر، التجسس على نجم مانشستر سيتي المتزوج.وتحدثت ياسمين بعد أن مزق القاضي لورين "33 عاما" إربا بسبب المبالغ المالية التي طلبتها من لاعب كرة القدم.وقالت جارة ووكر: لقد حثثتها على المضي قدما وعيش حياة سعيدة والتركيز على طفليها الجميلين، لكنها انخرطت في كل هذا وخرج الأمر عن السيطرة تماما"، وأضافت: "أصبحت لورين مهووسة إلى درجة شعرت فيها كأنني أشارك في فيلم انتقام، وطلبت مني تسجيل نقاش ووكر مع زوجته آني في محاولة لتفريقها، وعندما قلت لها إن الأمر غير قانوني، أرسلت لي رسالة نصية "يمكنك التسجيل من هاتفك عبر حديقتك".وكشفت ياسمين أن لورين أرادت أن تعرف موعد عودة لاعب كرة القدم إلى منزله في تشيشاير، وقالت: لقد أصبح من الواضح مدى يأسها، ومدى هوسها بهم، أرادت أن تعرف ما إذا كانت سيارته متوقفة إذا كان هناك، ماذا كان يفعل، أشعر بالأسف تجاهها إلى حد ما، ليس لدينا أي فكرة عن نوعية الأشياء التي قالها لها أو ما وعدها به، ولكن في النهاية، أصبحت عازمة على تفريقهما.وفي حكم دامغ صدر الأسبوع الماضي، قال القاضي إن لورين استخدمت ووكر كـ "دفتر شيكات مفتوح".لكن ياسمين، قالت: "إنها ليست شخصا سيئا، كانت لطيفة ومضحكة في بعض الأحيان، لقد وقعت في حب الشخص الخطأ". (العربية)