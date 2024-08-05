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رياضة
الولايات المتحدة تخطط لعزل روسيا في مجال الرياضة
Lebanon 24
05-08-2024
|
04:13
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أفادت الاستخبارات الخارجية الروسية، بأن السلطات الأميركية تعد منشورات حول الكشف عن تعاطي المنشطات بين الرياضيين الروس، في إطار المرحلة التالية من حملة عزل روسيا عن الرياضة العالمية.
وقالت في بيان إن سلسلة من "منشورات استقصائية رفيعة المستوى حول انتهاكات مزعومة للمنشطات في رياضات النخبة الروسية، حيث يتم التركيز على الرياضات التي تعد فيها روسيا رائدة ومعترف بها عالميا".
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وبحسب الجهاز فإنه يجري الإعداد لـ"أقوى ضربة" في الجمباز الإيقاعي والسباحة المتزامنة والتزلج على الجليد، فيما "يشرف على المشروع رؤساء سابقون لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات، المنشقون غريغوري رودشينكوف وتيموفي سوبوليفسكي".
وتابع البيان: "تكمن الصعوبة الرئيسية التي يواجهها منظمو هذا الاستفزاز حاليا في تلفيق اتهامات بارتكاب انتهاكات في تلك الألعاب الرياضية التي هيمنت عليها روسيا دون قيد أو شرط لعقود من الزمن دون أي إشارة إلى المنشطات. وبناء على ذلك، تم تكليف رودشينكوف وسوبولويفسكي بإطلاق العنان لخيالهما".
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد سمحت في كانون الاول 2023، للروس والبيلاروسيين بالمشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس بشكل محايد، دون عزف النشيد الوطني وعرض علم البلاد. كما يحظر في الألعاب الأولمبية أيضا، بقرار من اللجنة الأولمبية الدولية، استخدام الرمز Z (رمز العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا – المحرر) وأي رموز عسكرية وألوان شريط القديس غريغوريوس. وتقام الألعاب الأولمبية في الفترة من 26 حزيران وحتى 11 آب. (روسيا اليوم)
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