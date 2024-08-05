في نهاية الميركاتو.. تحرك مفاجئ لريال مدريد

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وأشارت إلى ريال مدريد لم يستسلم بعد في صفقة ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ، الذي لم يغلق باب الميرنجي هذا الصيف. ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، يروج ريال مدريد لفرضية أنه لن يكون هناك مزيد من التعاقدات هذا الصيف، لا سيما عندما صرح المدرب كارلو أنشيلوتي بأن القائمة مغلقة، لكن الواقع غير ذلك.وأشارت إلى ريال مدريد لم يستسلم بعد في صفقة ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ، الذي لم يغلق باب الميرنجي هذا الصيف.

وكشفت أن ريال مدريد سيقدم عرضا أخيرا لضم ديفيز في الأيام الأخيرة من شهر أب الجاري، ليضطر بايرن لاتخاذ قرار بشأن بيعه أو المخاطرة بفقدانه مجانا بعد 10 أشهر.



وأوضحت أن ريال مدريد كان ينوي تطبيق نفس الإستراتيجية مع المدافع الفرنسي ليني يورو، هذا الصيف، قبل أن يخسره لصالح مانشستر يونايتد.



وأكدت الشبكة الإسبانية أن ريال مدريد لم يغير موقفه ولن يلبي الشروط التي وضعها بايرن ميونخ بشأن ضم ألفونسو ديفيز في شهر حزيران الماضي.



وقالت إن ريال مدريد سيقدم مبلغا مناسبا للاعب دخل العام الأخير في عقده. (كووورة)

يخطط نادي ريال مدريد، لإجراء تحرك مفاجئ بشأن ضم أحد اللاعبين في نهاية الميركاتو الصيفي الجاري.