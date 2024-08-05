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رياضة

رسميا.. باريس سان جيرمان يحدد الوجهة المقبلة لنجمه

Lebanon 24
05-08-2024 | 10:30
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تأجلت آمال بايرن ميونخ في الحصول على خدمات تشافي سيمونز، بعد موافقة ناديه باريس سان جيرمان على تمديد إعارة صانع الألعاب الهولندي إلى فريق لايبزيغ لموسم آخر.
 
وقال لايبزيغ على موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين: "نستطيع وضع حد للتكهنات المحيطة بمستقبل تشافي أخيرا".
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وأكد لايبزيغ موافقة "بي إس جي" على تمديد إعارة المهاجم الواعد.

وأوضح لايبزيغ، أن تشافي (21 عاما) سيخضع لفحص طبي اليوم الاثنين، ثم سيتدرب منفردا لأول مرة منذ بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وأضاف أن تشافي سينخرط في التدريبات الجماعية الثلاثاء المقبل.

وقال النادي الألماني إن تشافي سيرتدي القميص رقم 10 الموسم المقبل. (روسيا اليوم) 
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