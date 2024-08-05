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رياضة

فرنسا تهزم مصر بصعوبة في نصف نهائي أولمبياد باريس

Lebanon 24
05-08-2024 | 18:07
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لحقت فرنسا بإسبانيا إلى المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الاولمبية في باريس عقب فوزها الصعب على مصر المنقوصة 3-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1) الإثنين في ليون في نصف النهائي.

وكانت مصر التي لعبت بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعها عمر فايد (92)، سباقة إلى التسجيل عبر محمود صابر (62).
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وردّت فرنسا بثلاثية تناوب عليها جان-فيليب ماتيتا (83 و99) وميكايل أوليسيه (108)، وضربت موعداً الجمعة على ملعب "بارك دي برانس" مع إسبانيا التي تغلبت على المغرب 2-1 في مرسيليا.
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