فرنسا تهزم مصر بصعوبة في نصف نهائي أولمبياد باريس

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لحقت فرنسا بإسبانيا إلى المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الاولمبية في باريس عقب فوزها الصعب على مصر المنقوصة 3-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1) الإثنين في ليون في نصف النهائي.وكانت مصر التي لعبت بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعها عمر فايد (92)، سباقة إلى التسجيل عبر محمود صابر (62).وردّت فرنسا بثلاثية تناوب عليها جان-فيليب ماتيتا (83 و99) وميكايل أوليسيه (108)، وضربت موعداً الجمعة على ملعب "بارك دي برانس" مع إسبانيا التي تغلبت على المغرب 2-1 في مرسيليا.