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رياضة

ملف الراحل أحمد رفعت إلى الواجهة من جديد.. والسيسي يتدخل

Lebanon 24
06-08-2024 | 00:07
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإحالة ملف وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الذي فارق الحياة الشهر الماضي إلى النيابة العامة بعد تحقيقات أجرتها وزارة الشباب والرياضة.

وبحسب بيان رسمي، وجه السيسي بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون.
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وأمر بالتنسيق بين الجهات المعنية لحوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج أثناء فترة التجنيد، وبما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري قد أصدر في وقت سابق قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق في كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، ووفاته.

وأمر اللجنة القيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادي مودرن سبورت والاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أنه سيتم إطلاق اسم أحمد رفعت على أحد مراكز الشباب داخل قريته، وهي قرية إبشان التابعة لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ.

وسقط الراحل رفعت (31 عاماً) على أرض الملعب خلال مباراة فريقه مودرن سبورت والاتحاد السكندري في مارس الماضي إثر أزمة في القلب، قبل أن يفارق الحياة الشهر الماضي بعدما توقف قلبه بشكل مفاجئ. (العربية)
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