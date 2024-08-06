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رياضة

هل تحرّش لاعب منتخب مصر بنجمة فرنسا في أولمبياد باريس؟!

Lebanon 24
06-08-2024 | 01:44
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نفى ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، عن قيام أحد لاعبي منتخب مصر للكرة الطائرة بالتحرش بإحدى لاعبات المنتخب الفرنسي، مشددا على أنها شائعة مغرضة.

وقال إدريس في تصريحات إعلامية أمس الاثنين، بصفته رئيسا للجنة الأولمبية المصرية، إنه لم يتلق أي اتصالات من جانب اللجنة المنظمة للدورة الأولمبية، مضيفاً أنه في حالة حدوث واقعة تحرش يتم التعامل معها بشكل فورى وتتصاعد الأمور وتصل لرجال الأمن وهو ما لم يحدث.
وشدد على أن بعثة مصر ملتزمة، والجميع ينفذ التعليمات بدقة ولا توجد أي واقعة خروج عن النص، مؤكدا أن كل ما تم ذكره في هذا الصدد من وحي خيال المؤلف ولا أساس له من الصحة.
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وأشاد إدريس باللجنة الطبية برئاسة حسن كمال ونائبه ياسر حسني، مضيفا أن اللجنة الطبية تقوم بمجهود جبار وتتواصل مع جميع أفراد البعثة للاطمئنان على حالتهم وحمايتهم من أي أعراض قد تصيبهم قبل منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بباريس.

وحرص مسؤولو اللجنة الأولمبية المصرية على عقد اجتماعات دورية مع اللاعبين لرفع حالتهم المعنوية خاصة مع اقتراب منافسات اللاعبين المتوقع حصولهم على ميداليات أولمبية. (وكالات)
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