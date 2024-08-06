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رياضة
تحتوي على 600 ماسة.. ساعة رونالدو "الثمينة" تخطف الأنظار فكم سعرها؟
Lebanon 24
06-08-2024
|
02:40
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وصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، إلى معسكر فريقه المقام في إسبانيا، قبل 48 ساعة.
رونالدو انضم لمعسكر النصر بعد نهاية إجازته الإضافية التي حصل عليها نظير المشاركة في كأس أمم أوروبا 2024 الأخيرة، ليدخل ضمن استعدادات "العالمي" لمواجهة ألميريا الإسباني، مساء الخميس المقبل.
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وسلطت صحيفة "الرياضية" السعودية، الضوء على الساعة السويسرية التي ارتداها رونالدو، حيث يبلغ سعرها مليون و500 ألف دولار، وهو ما يعادل 5 ملايين و600 ألف ريال سعودي.
وقالت إن "الساعة التي ارتداها رونالدو من صنع شركة (فرانك مولر) السويسرية، حيث تحتوي على 600 ماسة، فهي مصنوعة من الذهب الأبيض ومرصعة تماما بالماس".
وتشير الصحيفة السعودية إلى أن النسخة التي ارتداها رونالدو صنعت خصيصا له، في إطار الشراكة الكبيرة بين الطرفين لترويج الدون لمنتجات الشركة السويسرية، مشيرة الى أنها الساعة الأغلى بين مجموعة الساعات التي يقتنيها رونالدو. (كوورة)
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