بعد تبخّر حلم الذهب.. "مواجهة عربية" على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس

انتهت رحلة العرب في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس، اذ فشلت مصر وجارتها المغرب، في مواصلة المغامرة حتى التتويج بالذهب الأولمبي، بالخسارة أمام إسبانيا وفرنسا.

وكان فريق "الفراعنة" يبحث عن انتصار سيكون تاريخيًا، وسيعني حصوله للمرّة الأولى على ميدالية أولمبية في رياضة جماعية بشكل عام، وفي كرة القدم اللعبة الأولى الشعبية في البلاد بشكل خاص، حيث كان أفضل إنجازاته تحقيق المركز الرابع في مناسبتين فقط بالأولمبياد. فيما كان المغرب يطمح إلى تحقيق أفضل من المركز الرابع، من خلال التتويج بميدالية على الأقل أو التتويج باللقب للمرّة الأولى في تاريخه والثالثة في تاريخ القارة السمراء، بعد نيجيريا عام 1996 والكاميرون عام 2000.

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وبهذه النتيجة، ضيّع منتخب المغرب الأولمبي فرصة الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، ليكتفي باللعب لنيل البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مع مصر.

وسيكون الفائز من القمة المرتقبة بين المغرب ومصر، هو أول منتخب عربي يحصد ميدالية في التاريخ الأولمبي على مستوى كرة القدم.

ولم يحرز العرب في تاريخ مشاركاتهم في الألعاب الأولمبية سوى ميداليتين في الألعاب الجماعية، كانتا برونزية لفريق قفز الحواجز السعودي في رياضة الفروسية في دورة لندن 2012 وبرونزية لثنائي الكرة الطائرة الشاطئية القطريين أحمد تيجان وشريف يونس في طوكيو صيف 2021.

وفي الوقت الذي أخفقت فيه مصر مرّتين في دور الأربعة عامي 1928 و1964 وحلّت رابعة، بلغ المغرب هذا الدور للمرّة الأولى في تاريخه. وستكون قمة مصر والمغرب، هي الأولى بين منتخبين عربيين من قارة أفريقيا في تاريخ الأولمبياد والأولى بعيداً عن دور المجموعات.



ماذا يقول التاريخ؟

وبحسب سجلات التاريخ، يتفوّق المغرب في المواجهات العربية بالأولمبياد، حيث فاز "أسود الأطلس" في المباريات العربية التي خاضوها في منافسات كرة القدم. وفاز المغرب 1-0 على السعودية في دور المجموعات بنسخة 1984 في لوس أنجلوس. ثم بعدها التقى المغرب مع العراق مرتين حقق فيهما الانتصار بنتيجة 2-1 في 2004. وكانت المواجهة الثانية في هذه النسخة بين المنتخبين المغربي والعراقي، وقد انتهت 3-0 لـ"أسود الأطلس".

على الجانب الآخر، خاضت مصر مواجهة وحيدة ضد العرب في الأولمبياد كانت ضد قطر التي تفوقت فيها الأخيرة بهدف دون ردّ.

ويقام نهائي منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد باريس بين فرنسا وإسبانيا يوم الجمعة المقبل، فيما تقام مباراة الميدالية البرونزية، بعد غد الخميس بين المغرب ومصر.