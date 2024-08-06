Advertisement

رياضة

نجم برشلونة يسير على خطى نيمار

Lebanon 24
06-08-2024 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1231079-638585593444421467.jpg
Doc-P-1231079-638585593444421467.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سار فيرمين لوبيز، لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا الأولمبي، بعد تألقه في أولمبياد باريس 2024 الجارية، على خطى نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي.
 
وسجل لوبيز 4 أهداف في أولمبياد باريس، كان آخرها ضد المغرب في الدور نصف النهائي أمس الإثنين، ليقود الماتادور للتأهل إلى المباراة النهائية.
Advertisement

وحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن لوبيز (21 عامًا و86 يومًا)، بات أصغر لاعب يسجل ويصنع في مباراة بدور إقصائي من الأولمبياد، منذ نيمار مع البرازيل في مباراة هندوراس بنسخة 2012، إذ فعلها بعمر 20 عامًا و181 يومًا.
 
كذلك أصبح لوبيز أول لاعب إسباني يسجل 4 أهداف في دورة أولمبية واحدة، منذ 2012 على الأقل.

وسيكون أمام نجم برشلونة فرصة لزيادة غلته التهديفية حين يخوض المباراة النهائية ضد فرنسا يوم الجمعة المقبل. (كووورة)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:13 | 2024-08-06
08:00 | 2024-08-06
04:30 | 2024-08-06
02:40 | 2024-08-06
01:44 | 2024-08-06
00:07 | 2024-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24