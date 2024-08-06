نجم برشلونة يسير على خطى نيمار

سار فيرمين لوبيز، لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا الأولمبي، بعد تألقه في أولمبياد باريس 2024 الجارية، على خطى نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي.



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وحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن لوبيز (21 عامًا و86 يومًا)، بات أصغر لاعب يسجل ويصنع في مباراة بدور إقصائي من الأولمبياد، منذ نيمار مع البرازيل في مباراة هندوراس بنسخة 2012، إذ فعلها بعمر 20 عامًا و181 يومًا. وسجل لوبيز 4 أهداف في أولمبياد باريس، كان آخرها ضد المغرب في الدور نصف النهائي أمس الإثنين، ليقود الماتادور للتأهل إلى المباراة النهائية.وحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن لوبيز (21 عامًا و86 يومًا)، بات أصغر لاعب يسجل ويصنع في مباراة بدور إقصائي من الأولمبياد، منذ نيمار مع البرازيل في مباراة هندوراس بنسخة 2012، إذ فعلها بعمر 20 عامًا و181 يومًا.

كذلك أصبح لوبيز أول لاعب إسباني يسجل 4 أهداف في دورة أولمبية واحدة، منذ 2012 على الأقل.



وسيكون أمام نجم برشلونة فرصة لزيادة غلته التهديفية حين يخوض المباراة النهائية ضد فرنسا يوم الجمعة المقبل. (كووورة)