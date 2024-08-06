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رياضة

أولمبياد "باريس 2024".. كولي يهدي بلاده الذهب ضمن مسابقة ركوب الأمواج

Lebanon 24
06-08-2024 | 12:13
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تستمر المنافسات ويتواصل الصعود على منصات التتويج لحصد أغلى الميداليات وتسجيل أفضل الأرقام في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
 
ركوب الأمواج رجال

في السياق، منح الفرنسي كولي فاست بلاده ذهبية ركوب الأمواج في تاهيتي اليوم الثلاثاء.
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وأعطى فاست، (22 عاماً) أول ذهبية أولمبية لفرنسا في رياضة ركوب الأمواج.

وحقق الأسترالي جاك روبنسون المركز الثاني متوجاً بالميدالية الفضية، وحصل البرازيلي غابرييل ميدينا على الميدالية البرونزية.

ركوب الأمواج سيدات

فيما حققت الأميركية كارولين ماركس ذهبية السيدات، متقدمةً على البرازيلية تاتيانا ويستون، فيما حصلت الفرنسية يوهان ديفاي في وقت سابق على الميدالية البرونزية. (بي إن سبورتس)

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